В Центробанке придумали, как вернуть переведенные мошенникам деньги

Банк России предлагает внедрить процедуру возмещения гражданам похищенных мошенниками средств. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров газете «Известия».

Предполагается, что схема будет работать следующим образом: если банк-отправитель платежа получил от ЦБ информацию из базы о подозрительном счете, но все же совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства. Причем деньги должны быть возвращены, даже если мошенническая операция была проведена с применением методов социальной инженерии.

Также, по словам Уварова, регулятор хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление средств на счет, информация о котором содержится в базе ЦБ о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.

Как отметил директор департамента, в базе регулятора собираются данные в том числе о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для вывода и снятия похищенных средств.

«Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», – пояснил Уваров. Речь идет о внедрении так называемого период охлаждения, когда у клиента будет время на обдумывание и оценку совершаемых действий, уточнил он.

При этом представитель ЦБ отметил, что в соответствии с законодательством перевод совершается в срок до трех рабочих дней, это означает, что банк не нарушит права добросовестных граждан и закон.

Ранее сообщалось, что Банк России подготовил поправки в федеральный закон «О национальной платежной системе», которые обяжут банки возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками, в течение 30 дней. Регулятор рассчитывает, что новшество поспособствует более эффективной защите интересов клиентов банков, пострадавших от действий злоумышленников.

Надо отметить, что ныне действующий закон устанавливает только срок рассмотрения заявления на возврат – не более 30 дней со дня получения претензии для внутрироссийских операций и не более 60 дней для трансграничных переводов. Обязательного срока возврата для банков нет.

Москва, Наталья Петрова

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