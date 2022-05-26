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Четверг, 26 мая 2022, 15:43 мск

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Один человек пострадал при обстреле приграничного с Украиной курского села

Фото: t.me/gubernator_46

При украинском обстреле приграничного Суджанского района Курской области пострадал один человек, уточнил губернатора региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее глава области сообщил, что атаке была подвергнута окраина села Воробжа. В результате обстрела повреждения получили несколько домов и здание школы, в котором выбило окна.

«По уточненной информации, пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла», – написал Старовойт. Он добавил со ссылкой на медиков, что состояние пострадавшего не требует госпитализации.

Курск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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