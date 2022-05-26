В курском селе в результате обстрела выбило окна в школе

В Курской области в результате обстрела со стороны Украины были повреждены несколько зданий. Об этом написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В настоящее время поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа», – сообщил глава региона.

Позже он уточнил, что атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. В результате были повреждены несколько домов и здание школы, в котором выбило окна.

«По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков – под защитой военнослужащих», – добавил губернатор.

Курск, Зоя Осколкова

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