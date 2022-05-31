Белгородские поселки попали под обстрел со стороны Украины

Жители поселков Политотдельский и Октябрьский в Белгородской области рассказали об обстреле со стороны Украины. Пострадавших нет, повреждены помещения и оборудование производителя масла «СМ-Агро».

По рассказал очевидцев, обстрел случился около 02:30 в ночь на 31 мая. Жители поселков услышали взрывы, а утром были найдены осколки боеприпасов, дыры в асфальте, ямы в земле.

«Ночью повреждены кровля и стены на складе, на трех складах посечен очень сильно профиль. Склады все большие, порядка 3 тыс. кв. м.», – рассказал директор «СМ-Агро» Андрей Егоров.

Также было повреждено подготовительное помещение и некоторое оборудование в нем, добавил бизнесмен.

Как сообщал «Новый День», 26 мая под обстрел со стороны Украины попало белгородское село Журавлевка. Была ранена женщина, которая позже умерла в реанимации.

Белгород, Наталья Рязанова

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