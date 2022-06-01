В России вынесен первый приговор за дискредитацию армии

Оловянинский районный суд Забайкальского края вынес первый в России приговор по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). Уголовное наказание назначено администратору интернет-сообщества «Я живу в руинах» Петру Мыльникову.

Житель Забайкалья размещал на своем ресурсе недостоверные текстовые документы о спецоперации на Украине, сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд признал Мыльникова виновным по первой, самой «легкой» части статьи 207.3 УК РФ. По ней предполагается наказание в виде штрафа в размере от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или лишение свободы до трех лет. Подсудимого оштрафовали на 1 млн рублей.

Согласно материалам следствия, в марте текущего года Мыльников, являясь администратором открытой группы в одном из мессенджеров, дважды разместил в группе заведомо ложную информацию под видом достоверной. Кроме того, он размещал в этой же группе комментарии по этой теме.

Мыльников признал вину и записал видеообращение с извинениями. «Зря это сделал. Вообще, это неправильно», – заявил он.

По данным правозащитников, с момента введения в Уголовном кодексе ответственности за распространение заведомо ложной информации о российской армии в марте 2022 года возбуждено не менее 52 подобных уголовных дел.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге вернул уфимской полиции административное дело о публичной дискредитации Вооруженных сил России в отношении руководителя группы ДДТ Юрия Шевчука. Суд попросил правоохранителей устранить выявленные недостатки в материалах дела.

Чита, Наталья Петрова

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