Четверть россиян не волнуют попытки Запада отменить российскую культуру

Более половины россиян обеспокоены тем, что западные страны пытаются «отменить» российскую культуру, около четверти не волнуются по этому поводу. При этом большинство считают, что зеркальные меры России вводить не стоит.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% жителей РФ обеспокоены попытками Запада изъять российскую культуру из публичного пространства. Чаще всего об этом волнуются женщины (57%), пенсионеры (58%) и те, кто предпочитает телевидение интернету (61%).

«Три четверти россиян считают, что вводить зеркальные меры в ответ и «отменять» западную культуру в нашей стране не нужно (73%). Это мнение в большей степени характерно для граждан с высшим образованием (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%)», – сообщают социологи.

При этом каждый пятый (22%) считает, что нужно ввести санкции против западной культуры. 37% граждан, напротив, уверены, что подобная тенденция так или иначе нанесет вред российской культуре. Порядка 33% предположили, что ничего не изменится, и 23% выразили мнение, что подобные меры будут способствовать развитию культуры России.

Москва, Зоя Осколкова

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