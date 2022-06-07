В Казахстане раскрыли случай торговли людьми

Сотрудники социального учреждения в Казахстане отдали подопечную в рабство. Национальное Агентство по противодействию коррупции задержало подозреваемых.

«Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц государственного учреждения «Управление координации занятости и социальных программ акимата области» по факту торговли людьми», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По версии следствия, недееспособную женщину из соцучреждения в Костанайской области передали в частный пансионат для престарелых, находящийся в Нур-Султане. Женщина стала бесплатной рабочей силой в столичном заведении.

Подозреваемых допросили, одну из сотрудниц управления взяли под домашний арест.

Ранее экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала, что в Европе участились случаи сексуальной и трудовой эксплуатации женщин и детей из числа украинских беженцев.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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