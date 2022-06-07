российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 июня 2022, 09:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Казахстане раскрыли случай торговли людьми

Сотрудники социального учреждения в Казахстане отдали подопечную в рабство. Национальное Агентство по противодействию коррупции задержало подозреваемых.

«Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц государственного учреждения «Управление координации занятости и социальных программ акимата области» по факту торговли людьми», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По версии следствия, недееспособную женщину из соцучреждения в Костанайской области передали в частный пансионат для престарелых, находящийся в Нур-Султане. Женщина стала бесплатной рабочей силой в столичном заведении.

Подозреваемых допросили, одну из сотрудниц управления взяли под домашний арест.

Ранее экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала, что в Европе участились случаи сексуальной и трудовой эксплуатации женщин и детей из числа украинских беженцев.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Общество, Скандалы и происшествия, Казахстан,