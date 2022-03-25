Украинский омбудсмен рассказала о торговле беженцами в Европе

В Европе участились случаи сексуальной эксплуатации женщин и детей из числа беженцев с Украины, заявила уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Она призвала европейские страны активнее бороться с торговлей людьми.

«Особенно уязвимы женщины, дети и лица с инвалидностью. В европейских странах наблюдается увеличение случаев трудовой и сексуальной эксплуатации, насильственного использования людей, в частности детей», – написала омбудсмен в телеграм-канале.

По ее словам, в польском Люблине неизвестные заманивают украинок в машины предложениями жилья и работы, а в итоге женщины оказываются в рабстве у сутенеров. Она призвала европейские власти строже следовать Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми.

«Это исключит возможность попадания граждан Украины в такие ситуации. Особенно необходимо улучшить проверку на границах, чтобы защитить детей, в том числе остающихся без сопровождения», – пояснила Денисова.

Ранее французский сатирический журнал Charlie Hebdo иносказательно назвал животными украинских беженцев. Издание устроило провокационный опрос об отношении к прибывшим в ЕС гражданам Украины.

Киев, Наталья Рязанова

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