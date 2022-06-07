Житель Воронежа избил годовалую внучку, мешавшую выпивать

Житель Воронежа до крови избил годовалую внучку в присутствии родителей девочки. Очевидцы рассказали, что ребенок капризничал и мешал взрослым выпивать.

Семья с двумя детьми и их 59-летний дедушка устроили застолье во дворе многоквартирного дома. Дети начали капризничать, и старший из мужчин избил младшую девочку, чтобы они с трехлетней сестрой не мешали взрослым выпивать.

На лице годовалой малышки был сильный кровоподтек, а глаз так опух, что не открывался, рассказали очевидцы сообществу «Инцидент Воронеж» в соцсети. Они же вызвали полицию и скорую помощь.

Медики осмотрели детей и изъяли их из семьи. В отношении взрослых составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Проводится процессуальная проверка. По данным УМВД по Воронежской области, семья состоит на учете, передает ГТРК «Воронеж».

Напомним, в Тюмени проводится расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в избиении и насилии над 12-летней дочерью-инвалидом.

Воронеж, Наталья Рязанова

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