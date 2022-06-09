Украинские войска обстреляли приграничный белгородский поселок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Хотмыжск Грайворонского городского округа. Обошлось без пострадавших, повреждены несколько жилых домов, отметил он.

«В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале, отметив, что на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. По его словам, восстановительные работы планируется начать уже завтра.

Надо отметить, что приграничные населенные пункты Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских войск. Так, при обстреле села Журавлевка 26 мая тяжелое ранение получила местная жительница. Врачи не смогли спасти пострадавшую: женщина скончалась в больнице.

В регионе с 11 апреля действует высокий уровень террористической опасности.

Белгород, Наталья Петрова

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