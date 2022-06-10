ФСБ задержала экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан сотрудниками ФСБ по делу о крупном хищении.

По данным источников РБК, Митволя задержали 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. Отмечается, что Митволя этапировали в Красноярск, где суд санкционировал его арест на месяц.

Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Эти средства были выделены связанной с Митволем проектной организации, пишет издание. Подробности пока не сообщаются.

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Решение об аресте Митволя вынес Центральный районный суд Красноярска в пятницу, 10 июня, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. В СИЗО он проведет как минимум полтора месяца – суд заключил экс-чиновника под стражу на 1 месяц и 17 дней. Источник также сообщил, что Митволь «подозревается в хищении более 900 млн рублей».

Москва, Наталья Петрова

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