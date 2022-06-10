Митволь признал вину в хищениях и заключил сделку со следствием – депутат Госдумы

Арестованный в Красноярске бывший замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы, председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь заключил сделку со следствием. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштен в своем телеграм-канале. Это значит, что бывший высокопоставленный чиновник признал вину, добавил он.

«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение)», – написал парламентарий.

Хинштейн добавил, что тем самым Митволь признал свою вину. «Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», – отметил депутат.

По данным РБК, Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей. Эти средства были выделены аффилированной с Митволем проектной компании на строительство красноярского метро.

Сегодня суд в Красноярске арестовал Митволя до 24 июля. Защита намерена обжаловать его арест.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»