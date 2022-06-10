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Пятница, 10 июня 2022, 12:47 мск

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В Тамбове годовалый ребенок выпал из окна шестого этажа

Годовалая девочка насмерть разбилась, выпав из окна многоквартирного дома в Тамбове. Прокуратура и Следственный комитет проверяют обстоятельства случившегося.

Инцидент случился вечером 9 июня в доме по улице Свободной. Девочка 2020 года рождения выпала из окна шестого этажа и разбилась насмерть. Установлено, что семья снимала жилье в этом доме, а в момент трагедии ребенок был дома с мамой.

Следователи проводят доследственную проверку, они вместе с криминалистами осмотрели место происшествия. Прокуратура взяла проверку Следственного комитета на контроль, а также начала собственную. Специалисты выяснят, в каких условиях проживал ребенок, и даст оценку действиям законных представителей малолетней, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Абакане прохожие нашли тело ребенка под окнами многоквартирного дома. Пятилетний мальчик упал с высоты 15-го этажа.

Тамбов, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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