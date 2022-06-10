В Тамбове годовалый ребенок выпал из окна шестого этажа

Годовалая девочка насмерть разбилась, выпав из окна многоквартирного дома в Тамбове. Прокуратура и Следственный комитет проверяют обстоятельства случившегося.
Инцидент случился вечером 9 июня в доме по улице Свободной. Девочка 2020 года рождения выпала из окна шестого этажа и разбилась насмерть. Установлено, что семья снимала жилье в этом доме, а в момент трагедии ребенок был дома с мамой.
Следователи проводят доследственную проверку, они вместе с криминалистами осмотрели место происшествия. Прокуратура взяла проверку Следственного комитета на контроль, а также начала собственную. Специалисты выяснят, в каких условиях проживал ребенок, и даст оценку действиям законных представителей малолетней, пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Абакане прохожие нашли тело ребенка под окнами многоквартирного дома. Пятилетний мальчик упал с высоты 15-го этажа.
Тамбов, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube