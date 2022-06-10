В Москве мигрант надругался над маленькой девочкой

Следственный комитет задержал 29-летнего уроженца Киргизии, принудившего к интимной близости семилетнюю девочку. Подозреваемый делил с семьей девочки съемную квартиру на северо-востоке Москвы.

Вечером 9 июня подозреваемый привел девочку с прогулки и прямо в подъезде надругался над ребенком. Пострадавшая рассказала обо всем маме, и та обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Задержан 29-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», – рассказали в столичном главке Следственного комитета.

Напомним, в Новом Уренгое 39-летний мужчина два года приставал к маленькой дочери своих друзей. Девочка хранила все в тайне, пока не начала заниматься с психологом.

Москва, Наталья Рязанова

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