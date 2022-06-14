ЦБ: телефонные мошенники запустили новую схему с обналичкой кэшбека

Телефонные мошенники используют новую схему для обмана россиян, предупредили в Банке России. Злоумышленники обещают обменять на рубли накопленные бонусы и кэшбек.

Мошенники звонят гражданам под видом сотрудников банка и предлагают перевести кэшбек в наличные деньги.

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу», – цитирует сообщение ЦБ РФ агентство «Прайм».

Получив эти сведения, злоумышленники похищают деньги со счета. В регуляторе призвали россиян прерывать любые сомнительные звонки и не сообщать по телефону свои финансовые данные.

В конец мая Центробанк предупредил, что мошенники выманивают персональные данные россиян обещаниями компенсации за хищение денег. Данные о счете и паролях запрашивают якобы для отправки перевода.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»