Курское село попало под минометный огонь со стороны Украины

Село Гордеевка в Курской области попало под обстрел со стороны Украины. Пострадавших нет, но повреждены некоторые здания, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Обстрел случился около пяти часов утра.

«Сегодня из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, обошлось без значительных повреждений, только в нескольких домах были выбиты стекла. Роман Старовойт подчеркнул, что российские военные полностью взяли ситуацию под контроль.

Напомним, 15 июня под обстрел со стороны Украины попал курский пропускной пункт «Крупец» в Рыльском районе. Обстрел случился около 7:30 часов, но был остановлен ответным огнем российских пограничников.

Курск, Наталья Рязанова

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