Пропускной пункт в Курской области обстрелян со стороны Украины

В Курской области пропускной пункт на границе с Украиной подвергся обстрелу. Глава региона Роман Старовойт заверил, что никто не пострадал.

Обстрел случился около 7:30 часов 15 июня в Рыльском районе.

«Противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор Курской области в своем телеграм-канале.

По его словам, российские пограничники оперативно открыли ответный огонь и подавили нападение на пункт пропуска.

Обстрелы Курской области со стороны Украины начались в марте, а с 11 апреля на территории региона введен повышенный уровень террористической опасности. Следственный комитет проводит расследование по факту обстрелов курских сел.

В ДНР найдены доказательства планов Украины по захвату не только территории ДНР, но и прилегающих территорий России, в том числе Курской области.

Курск, Наталья Рязанова

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