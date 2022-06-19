Курский хутор обстрелян с украинского беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что территория приграничного с Украиной хутора Кучеров обстреляна с беспилотника, обошлось без пострадавших.

«Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате атаки незначительно пострадал один из домов на окраине хутора: в нем разбиты окна, поврежден забор домовладения.

«Пострадавших нет», – добавил губернатора, отметив, что безопасность жителей в этой части приграничных районов Курской области «обеспечивают наши военнослужащие».

Отметим, что из-за продолжающихся обстрелов приграничных районов со стороны Украины в Курской области действует «желтый», высокий уровень террористической опасности.

Напомним, в пятницу, 17 июня, под украинский минометный обстрел попало приграничное курское село Гордеева. Никто не пострадал, в нескольких домах были выбиты стекла.

Курск, Наталья Петрова

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