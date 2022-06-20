российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 июня 2022, 08:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть раненый

Фото: t.me/avbogomaz

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного поселка Суземка. Пострадал один человек. Повреждения получили несколько объектов, в том числе один жилой дом. Поселок частично остался без электроснабжения.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в результате атаки пострадал сотрудник районных электросетей (РЭС). У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Пострадавшему на месте оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация ему не требуется, уточнил Богомаз.

В поселке поврежден один частный жилой дом и остекление двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. Кроме того, повреждена РЭС. В результате в поселке «частично отсутствует электричество», – сообщил Богомаз.

На месте работают все оперативные и аварийные службы.

Приграничные поселки Брянской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Власти области ранее продлили высокий уровень террористической опасности в регионе с 24 мая еще на 15 суток.

На прошлой неделе украинские войска обстреляли брянское село Займище, пострадали 6 человек.

Брянск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Мера наказания, которую заслуживают эти фашисты» – Володин выступил в поддержку смертной казни / Украинские солдаты не хотят использовать незнакомое западное оружие / Депутат Госдумы сообщил о готовности Сирии признать независимость ДНР / Число пострадавших от украинского обстрела в Брянской области увеличилось / В Запорожской и Херсонской областях начали выдавать паспорта граждан РФ / На освобожденной территории Украины создан зерновой фонд / РИА «Новости»: Украинские боевики с заложниками требуют пропустить их в Лисичанск / Российские войска разгромили сотни мест сосредоточения живой силы украинской армии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,