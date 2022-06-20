ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть раненый

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного поселка Суземка. Пострадал один человек. Повреждения получили несколько объектов, в том числе один жилой дом. Поселок частично остался без электроснабжения.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в результате атаки пострадал сотрудник районных электросетей (РЭС). У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Пострадавшему на месте оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация ему не требуется, уточнил Богомаз.

В поселке поврежден один частный жилой дом и остекление двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. Кроме того, повреждена РЭС. В результате в поселке «частично отсутствует электричество», – сообщил Богомаз.

На месте работают все оперативные и аварийные службы.

Приграничные поселки Брянской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Власти области ранее продлили высокий уровень террористической опасности в регионе с 24 мая еще на 15 суток.

На прошлой неделе украинские войска обстреляли брянское село Займище, пострадали 6 человек.

Брянск, Наталья Петрова

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