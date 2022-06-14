Число пострадавших от украинского обстрела в Брянской области увеличилось

Число пострадавших в брянском селе Займище, подвергшемся сегодня обстрелу с украинской стороны, увеличилось до шести человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное», – уточнил глава региона.

Богомаз добавил, что в селе повреждено около 50 домов. На месте работают оперативные службы. После них к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

Ранее сегодня сообщалось о взрыве на территории села Займище городского округа Клинцы Брянской области, находящемся в 50 км от украинской границы. По информации очевидцев, в частном секторе у домов выбило окна, почти во всем в городе пропали свет и вода. В первые минуты после взрыва было известно об одной раненой женщине. Ей оторвало ногу.

Приграничные поселки Брянской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Власти области ранее продлили высокий, «желтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая еще на 15 суток.

Москва, Андрей Дорофеев

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