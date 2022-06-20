Мошенники выманивают деньги на инвестиции от Сбербанка

Мошенники запустили новую схему обмана, предлагая россиянам поучаствовать в мнимых инвестициях от имени Сбербанка. Отправленные на покупку акций деньги попадают прямо на счет к злоумышленникам, предупредила директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Мошенники делают рассылку в интернете, в которой есть письмо с логотипом Сбера, рекламный ролик и ссылка на тест для доступа к инвестиционной платформе. После ответа на последний вопрос гражданину предлагают указать контактные данные и галочкой подтвердить подписание «Клиентского соглашения».

Евгения Лазарева предупредила, что тест не имеет ничего общего с проверкой на инвестиционную грамотность. А в соглашении говорится, что веб-ресурс не отвечает за материальные потери и физический ущерб клиентов. Платформа не имеет отношения к Сбербанку. Войти на брокерскую площадку банка можно через официальный сайт.

«Жертва вкладывает деньги, как она считает, в акции, а на деле просто переводит их мошенникам. Смотрит за тем, как курсы «растут» (пользователям показывают обычные рисунки, не имеющие отношения к происходящему на бирже) и «вкладывает» еще деньги, а при попытке вывести средства не может получить ни копейки», – пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее Центробанк предупредил о мошеннической схеме с обменом на рубли накопленных бонусов и кэшбека. Якобы для отправки перевода злоумышленники выманивают банковские данные.

Москва, Наталья Рязанова

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