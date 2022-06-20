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Понедельник, 20 июня 2022, 17:01 мск

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В Москве СКР возбудил дело по найденному в мусоре телу младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца. Тело мальчика было найдено в мусорном контейнере утром 20 июня в Новой Москве.

Тело нашли при сортировке бытовых отходов на мусоросортировочном полигоне по улице Адмирала Корнилова поселения Сосенское в Москве. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, теперь устанавливают родителей новорожденного. Расследование ведется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в пресс-службе столичного главка СКР

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Напомним, тело мертвого ребенка нашли на городской свалке в Новосибирске. Для установления причины смерти назначили экспертизу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Следственный комитет России,