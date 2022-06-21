Воронежский подросток разбился после прыжка с «тарзанки»

Подросток погиб после прыжка с «тарзанки» в реку в Воронежской области. Следователи проверяют обстоятельства его смерти, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Днем 20 июня подростки отдыхали на реке Ворона около села Богана Борисоглебского района. Один из них прыгнул в воду с «Тарзанки», но не выплыл. Товарищи принялись нырять, чтобы спасти его, но не нашли и вызвали помощь.

Спасатели подняли тело 17-летнего погибшего из воды уже вечером. На месте отработали следователи и криминалисты. Точную причину смерти юноши определит экспертиза. После доследственной проверки будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Ранее попытка переплыть реку привела к гибели школьника в Астраханской области. Рядом были его одноклассники и местные жители, но мальчика не удалось спасти.

Богана, Наталья Рязанова

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