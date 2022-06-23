Депутат Госдумы Алексей Журавлев перевернулся на мотоцикле

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев пострадал в ДТП в центре Москвы.
Авария произошла вечером 22 июня. Парламентарий ехал на мотоцикле BMW по Кутузовскому проспекту и в какой-то момент не справился с управлением. В результате мотоцикл опрокинулся, сообщает телеграм-канал «112». По его данным, Журавлев получил переломом ключицы и был госпитализирован.
Из-за аварии движение по проспекту было перекрыто на час по двум полосам.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube