Депутат Госдумы Алексей Журавлев перевернулся на мотоцикле

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев пострадал в ДТП в центре Москвы.

Авария произошла вечером 22 июня. Парламентарий ехал на мотоцикле BMW по Кутузовскому проспекту и в какой-то момент не справился с управлением. В результате мотоцикл опрокинулся, сообщает телеграм-канал «112». По его данным, Журавлев получил переломом ключицы и был госпитализирован.

Из-за аварии движение по проспекту было перекрыто на час по двум полосам.

Москва, Наталья Петрова

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