Замглавы Минфина России разбился на мотоцикле

Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин попал в аварию на мотоцикле на Рублевском шоссе. Чиновника госпитализировали с переломом ноги, сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно данным канала, Горнин ехал на мотоцикле Harley-Davidson, который он одолжил у сына, и столкнулся с каршеринговым автомобилем Audi. ДТП произошло на седьмом километре Рублевки. Находящаяся за рулем иномарки женщина не пострадала. Замглавы Минфина получил травму. Медики диагностировали у него открытый оскольчатый перелом ноги. После аварии чиновника увезли в больницу Управделами Президента.

Baza также отмечает, в официальных отчетах и протоколах о ДТП личные данные Горнина не фигурируют. Чиновник в документах значится как «неустановленное лицо»

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлев перевернулся на мотоцикле BMW на Кутузовском проспекте в Москве. После аварии его госпитализировали.

Москва, Наталья Петрова

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