До 1500 человек выросло число жертв землетрясения в Афганистане

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло полутора тысяч человек. Количество пострадавших увеличилось до двух тысяч, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным AP, подземные толчки разрушил порядка двух тысяч домов, в каждом проживала семья из семи-восьми человек. Спасатели до сих пор не могут добраться в отдаленные деревни в горах, чтобы помочь выжившим и искать тела погибших. Технике туда не пройти, а вертолетов мало, они едва справляются с работой в ближайшей к эпицентру местности.

Напомним, землетрясение силой в 6,1 балла случилось рано утром 22 июня ан территории Афганистана, рядом с границей с Пакистаном. Толчки ощущались в радиусе 500 км от эпицентра. Землетрясение вызвало оползни, которые привели к дополнительным жертвам и затруднили поиски выживших.

Кабул, Наталья Рязанова

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