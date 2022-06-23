Прохожий нашел младенца в лесу под Воронежем

Пенсионер нашел новорожденного ребенка, брошенного в лесу около села Нижняя Ведуга в Воронежской области. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Днем 22 июня пенсионер шел из соседнего села через лесной массив «Закленский», когда услышал детский плач. Он пошел на звук и нашел сумку для переноски детей, а в ней – младенца. Ребенок был накрыт куском полиэтиленовой пленки, но она не помешала добраться до него насекомым – малыш был весь в укусах.

Мужчина вызвал скорую, и медики диагностировали у младенца переохлаждение. Ребенка забрали в больницу.

Место находки осмотрели правоохранители. Они ищут родителей малыша и выясняют, как и почему ребенок оказался в лесу, передает «Вести. Воронеж».

Напомним, на северо-востоке Москвы нашли новорожденную девочку, которую мать бросила в мусоропровод. Женщину нашли и отправили в больницу, после чего с ней проведут следственные действия по уголовному делу о покушении матери на убийство новорожденного.

Воронеж, Наталья Рязанова

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