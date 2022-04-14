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Четверг, 14 апреля 2022, 14:46 мск

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Следователи нашли женщину, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод

Следственный комитет установил личность матери, новорожденная дочь которой сегодня была обнаружена в мусоропроводе жилого дома в Москве. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, женщина 1979 года рождения будет госпитализирована в городскую больницу. После оказания ей медицинской помощи сотрудники СКР приступят к проведению необходимых следственных действий.

Как сообщалось ранее, по факту обнаружения ребенка было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ). Жизнеспособный младенец женского пола был обнаружен сегодня в камере мусоропровода в жилом доме, расположенном на Северо-Востоке Москвы. Девочка была госпитализирована в одну из детских городских больниц, где проходит обследование.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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