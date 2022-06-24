В Тамбовской области трое подростков попали под поезд по дороге на выпускной

Трое выпускников попали под поезд рядом с поселком Мордово в Тамбовской области. Все трое погибли на месте, рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета.

Вечером 23 июня трое подростков шли на выпускной в кафе в поселке Мордово. Они решили сократить путь и пройти по железнодорожным путям. И не услышали, что сзади приближается поезд сообщением «Москва-Волгоград». Машинист принял все усилия, чтобы затормозить, но состав все равно сбил подростков.

«Пострадавшие получили травмы несовместимые с жизнью и скончались. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», – рассказали в СКР.

Напомним, на станции Чебаркуль 16-летняя школьница попала под товарный состав, когда спешила на электричку. Девушка погибла, семья получит компенсацию в 1,6 млн рублей.

Мордово, Наталья Рязанова

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