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Понедельник, 27 июня 2022, 16:13 мск

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МВД закрыло 30 производств суррогатного алкоголя

Скриншот видео СКР

Полиция ликвидировала более 30 подпольных производств суррогатного алкоголя за первый квартал 2022 года. Выявлено 16 629 лиц, связанных с незаконным производством и оборотом спиртосодержащей продукции, рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«Зарегистрировано 1 224 преступления, которые связаны с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Пресечена деятельность 32 подпольных производств по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков», – цитирует сообщение ТАСС.

В прошлом году МВД пресекло деятельность 379 подпольных производств по изготовлению суррогатов, выявили 72 616 причастных к производству и обороту поддельного алкоголя лиц. Было возбуждено 3 763 уголовных дела, составлено 78 960 административных протоколов в сфере производства и оборота этилового спирта.

Ранее в Оренбургской области три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем. Они употребляли алкоголь, купленный у местного жителя.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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