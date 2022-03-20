Три человека погибли от отравления метанолом в селе под Оренбургом

В Оренбургской области три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем. Еще одна пострадавшая находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Зеленодольск Кваркенского района, сообщает региональное управление СКР. Четверо употребляли алкоголь, купленный у местного жителя. 63-летняя женщина скончалась на месте. Троих пострадавших госпитализировали, двое позже умерли в больнице. За жизнь еще одной женщины борются врачи.

«Причиной смерти указанных лиц явилось токсическое действие метанола», – установили следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц). Подозреваемого задержали.

Оренбург, Зоя Осколкова

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