ВС РФ разбили три склада с боеприпасами ВСУ

Российские силы разбили три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также поражены три взвода гаубиц и три взвода РСЗО «Град», сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода РСЗО «Град», взвод 155-мм гаубиц М-777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт», два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», – говорится в сообщении.

За сутки уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 331 районе, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах. Поражены 29 пунктов управления ВСУ.

Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников, перехватили две тактические ракеты «Точка-У» в Херсонской области и снаряд РСЗО в районе острова Змеиный.

С начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 215 самолетов, 132 вертолета и 1373 беспилотника, 3830 танков и бронемашин. Разбиты 350 зенитных ракетных комплексов, 684 боевые машины РСЗО, 3025 минометов и орудий полевой артиллерии.

Также российские военные уничтожили иностранных наемников под Лисичанском. Среди убитых боевиков были те, кто пытал и убивал российских солдат.

Москва, Наталья Рязанова

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