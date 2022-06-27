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Понедельник, 27 июня 2022, 16:14 мск

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В ЛНР ликвидировали причастных к пыткам российских солдат наемников

Фото: glavcom.ua

Российские военные заявили об уничтожении иностранных наемников в Луганской Народной Республике. По данным Минобороны РФ, среди убитых боевиков были те, кто пытал и убивал российских солдат.

Две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью в 14 боевиков были уничтожены ходе боев в трех км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода ЛНР.

«Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый «грузинский легион»», – сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в рядах «грузинского легиона» воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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