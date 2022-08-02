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Вторник, 2 августа 2022, 13:19 мск

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Экипажу застрявшего в Индии российского судна завезли продукты

Экипаж российского судна «Инда» обеспечен продуктами, а шестерых моряков разместили в гостинице, рассказали в генеральном консульстве России в Мумбаи.

Напомним, экипаж российского танкер «Инда» попросил помощи, когда застрял у берегов Индии из-за поломки двигателя. Моряки рассказали о нехватке продуктов, питьевой воды и лекарств. Компания-судовладелец заверила, что пришлет помощь, но за две недели экипаж не увидел никакого результата.

Генконсульство РФ в Мумбаи попросило власти Индии помочь ускорить заход российского судна в порт. Теперь судно находится на внешнем рейде порта Мумбаи. Российские дипломаты прикладывают усилия для разрешения ситуации.

«Шестеро моряков размещены в гостинице в городе, на борту остаются 15 моряков. Остающиеся на судне обеспечены продовольствием и медикаментами, которые были доставлены им на борт», – пояснил представитель дипмиссии ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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