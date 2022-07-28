Российский экипаж застрявшего у берегов Индии танкера попросил помощи

Экипаж российского танкер «Инда» страдает от нехватки продуктов, питьевой воды и лекарств. Судно уже две недели находится на якорной стоянке у берегов Индии без помощи компании-судовладельца, рассказала жена одного из моряков Юлия Хайрулаева.

Танкер несколько месяцев был в пути без поддержки со стороны владельца, зарегистрированного в Астрахани. Моряки жаловались на неисправность двигателя, который окончательно сломался на подходе к Индии. Танкер встал на якорь в водах штата Гуджарат; питьевая вода и продукты подходят к концу, лекарства уже закончились. Экипаж написал коллективные письма в несколько инстанций, в том числе в российское посольство в Индии

«Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились. В последний месяц все начали писать, особенно в последние недели – «Девочки, начните действовать», «Помогите нам чем-нибудь», – приводит слова Хайрулаевой РИА Новости.

По ее словам, мобильной связи с моряками нет, поскольку закончился лимит на выданных судовладельцем сим-картах. Контракты с экипажем просрочены, но владелец обещал заключить новые и вернуть всю команду в Россию, когда судно прибудет в порт Аланг. Танкер не дотянул до порта назначения из-за аварии двигателя.

В генеральном консульстве РФ в Мумбаи подтвердили, что в курсе ситуации и ждут связи с капитаном судна и получения данных об индийской компании-контрагенте, чтобы действовать предметно.

«Инда» прибыла к берегам Индии 4 июля и только к 14 июля самым малым ходом добралась до вод Гуджарата. В феврале-марте 2022 года судно не смогло войти в порт Малайзии, потому что груз нефти с Ближнего Востока подпадал под международные санкции против Ирана.

Москва, Наталья Рязанова

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