ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка: погибли 5 человек

Число жертв артиллерийского обстрела украинскими войсками центра Донецка достигло пяти человек, еще шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает штаб территориальный обороны ДНР. По данным местных телеграм-каналов, среди погибших один ребенок. Ранее сообщалось о двух жертвах и пятерых раненых. «Разбиты жилые дома, гостиница, гражданская инфраструктура», – говорится в сообщении штаба теробороны.

Целью удара ВСУ по центру Донецка было в том числе руководство ДНР, которое прибыло на прощание с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона гвардии полковником Ольгой Качурой (позывной Корса), заявили в штабе территориальной обороны.

Среди пострадавших два сотрудника скорой помощи, уточнил мэр города Алексей Кулемзин. У фельдшера диагностировано ранение в голову, врач получил ранение в ногу, оба госпитализированы, сообщили в Минздраве ДНР.

Градоначальник добавил, что центр Донецка продолжает находиться под обстрелом. Он призвал горожан не покидать укрытия.

Из-за атаки ВСУ церемония прощания с Ольгой Качурой перенесена. Собравшихся эвакуировали в убежища. Траурная церемония должна была пройти сегодня утром в донецком драмтеатре. По данным СМИ, в здание театра попали как минимум два снаряда.

Добавим, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя ДНР. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России. О гибели Ольги Качуры стало известно накануне. При возвращении с боевых позиций она попала под артобстрел и получила смертельное ранение.

Донецк, Наталья Петрова

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