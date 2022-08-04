ВСУ ударили по еще одной колонии, где содержатся украинские военнопленные

Украинские войска нанесли удар по еще одной колонии. Под обстрел попала исправительная колония №124 в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По некоторым данным, в этом исправительном учреждении также содержат украинских военнопленных. В результате обстрела погиб один заключенный, еще один заключенный ранен. Ранение также получил сотрудник колонии. Изначально сообщалось о гибели сотрудника ИК и двух раненых заключенных.

По информации Минюста ДНР, колония подверглась атаке со стороны украинских сил около 11:20. «В результате обстрела от полученных травм скончался осужденный Бородин Д.В. 1980 г.р. Еще один осужденный Ткачик М.А. 1986 г.р. получил осколочное ранение головы, после оказания первой помощи был госпитализирован в Многопрофильную больницу при ГБУ «Донецкая исправительная колония ГСИН МЮ ДНР»», – говорится в сообщении ведомства.

Также в результате обстрела осколочное ранение в плечо и контузию получил сотрудник колонии, после оказания первой помощи его госпитализирован.

Напомним, в ходе сегодняшнего массированного обстрела ВСУ центра Донецка погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть мирных жителей получили ранения.

Ранее, 29 июля, в результате украинского удара по СИЗО в Еленовке в ДНР погибли 50 и получили ранения 73 пленных украинцев. По данным Минобороны РФ, ВСУ обстреляли колонию из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Генсек ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что запускает миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

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