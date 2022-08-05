В Новосибирске директор института арестован за госизмену

Директор института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН в Новосибирске Александр Шиплюк стал подозреваемым в уголовном деле о госизмене. Его арестовали днем 5 августа, передает «Интерфакс».

«Да, такая информация есть. Подозревается в госизмене», – подтвердил замдиректора ИПТМ по науке Андрей Сидоренко. Он предположил, что арест Шиплюка не связан с аналогичным обвинением старшего научного сотрудника ИТПМ Анатолия Маслова, задержанного в июле.

По данным издания «Родные берега», утром 4 августа в институте прошли обыски. Было ли что-то изъято, не уточняется.

В начале июля суд арестовал еще одного ученого из Новосибирска – завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по подозрению в государственной измене.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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