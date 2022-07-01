В Новосибирске ученого-физика подозревают в госизмене

В Новосибирске арестовали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера по подозрению в государственной измене. Ученому грозит до 20 лет тюрьмы.

Решение о заключении под стражу подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, принял Советский районный суд Новосибирска. Колкер останется под арестом до 29 августа.

Поводом для ареста послужила лекция, которую ученый прочел на международной конференции в Китае, утверждает сын фигуранта Максим Колкер. По его словам, материалы для выступления были заверены сотрудником федеральной службы безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

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