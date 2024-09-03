Российского ученого приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Ученый признан виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК). Свою вину он не признал. Информация, о которой идет речь, находилась в свободном доступе в интернете, настаивал обвиняемый.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены. Мосгорсуд приговорил ученого к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Директор ИТПМ Александр Шиплюк был арестован в августе 2022 года. По данным агентства Reuters, ученый передал секретные данные Китаю на научной конференции в 2017 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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