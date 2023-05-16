Третьего новосибирского ученого подозревают в госизмене

Подозреваемым в госизмене стал главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ) Валерий Звегинцев. Это уже третий специалист этого учреждения, ставший фигурантом уголовного дела по этой статье.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ)", – говорится в письме, опубликованном на сайте института.

Детали уголовного дела не разглашаются, но, как считают коллеги Звегинцева, поводом для расследования стала научная деятельность, а именно, выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах.

«Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были», – подчеркивается в сообщении.

Директор ИТПМ Александр Шиплюк был арестован в августе прошлого года. За два месяца до этого в госизмене обвинили главного научного сотрудника ИТПМ Анатолия Маслова. Оба ученых были этапированы в СИЗО «Лефортово» в Москве.

В начале июля 2022 года суд арестовал завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера. Ученый, страдающий тяжелым онкологическим заболеванием, скончался спустя несколько дней после ареста.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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