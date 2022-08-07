Подозреваемую в шпионаже журналистку Асламову освободили

Российская журналистка Дарья Асламова находится на свободе и продолжает выполнять задание редакции. Корреспонденту «Комсомольской правды» пришлось самостоятельно добираться до границы, когда ее отпустили из МВД самопровозглашенного Косово.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», – рассказала Асламова коллегам из «КП».

По словам журналистки, ее несколько часов допрашивали, не позволяя встать с места. На главный вопрос, работает ли Асламова на российские спецслужбы, Дарья ответила отрицательно. Ей угрожали выдачей на Украину и обменом на американцев, но после допроса отпустили.

О задержании россиянки сообщил глава «МВД Косово» Джеляль Швецла. Он же обвинил журналистку в шпионаже.

Москва, Наталья Рязанова

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