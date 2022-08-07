В Москве рабочие ищут трех пропавших в канализации коллег

Трое рабочих не смогли подняться на поверхность из-за поднявшихся подземных вод в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы. Следственный комитет под контролем прокуратуры начал проверку случившегося.

По предварительным данным, 7 августа 12 рабочих проводили очистку коллектора на улице Краснодарской. Четверо успели выбраться сразу, восемь оказались заблокированы внизу из-за быстрого подъема воды. Позже еще пятеро поднялись на поверхность, а трое не сумели.

«Проводится доследственная проверка по факту инцидента с рабочими. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. На месте происшествия работают спасательные службы», – рассказали в столичном главке СКР.

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход проверки. По данным ведомства, пропали мужчины в возрасте 20, 21 и 23 лет.

Ранее в коллекторе на Варшавском шоссе Москвы нашли тела двух рабочих, проводивших монтаж канализации.

Москва, Наталья Рязанова

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