Тела двух мужчин нашли в канализационном коллекторе на юге Москвы

Тела двух рабочих обнаружены в канализационном коллекторе на Варшавском шоссе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На строительном объекте на Варшавском шоссе в коллекторе обнаружены тела двух мужчин 1972 и 1987 г.р., проводивших работы по монтажу канализации», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление всех обстоятельств, ход проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по данному факту контролирует Чертановская межрайонная прокуратура. На место выезжал заместитель Чертановского межрайонного прокурора Максим Чикмарев.

Москва, Андрей Дорофеев

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