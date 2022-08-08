В Подмосковье поезд насмерть сбил школьницу

Пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнюю школьницу в районе станции Сандарово в Московской области. Следователи возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета.

По данным следствия, девочка выехала на питбайке на нерегулируемый железнодорожный переезд. Там ее сбил поезд, идущий по маршруту Вязьма-Рыбное. Школьница погибла на месте от полученных травм.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка в рамках уголовного дела. Специалисты осмотрели подвижный состав поезда, назначены необходимые экспертизы.

Ранее во Владивостоке группа подростков слишком приблизилась к путям во время прогулки. Три школьницы попали под поезд, одна умерла на месте, две другие получили травмы.

Сандарово, Наталья Рязанова

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