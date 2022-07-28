Во Владивостоке три школьницы попали под поезд

Три школьницы попали под поезд во Владивостоке. 12-летняя девочка умерла на месте от полученных травм, две другие доставлены в больницу.

Инцидент случился вечером 27 июля между станциями Чайка и Вторая Речка в черте города. Подростки шли вдоль железнодорожных путей и не отреагировали на звуковые сигналы электрички. Машинист применил экстренное торможение, но состав все равно задел трех девочек.

Одна школьница умерла на месте, двух пострадавших скорая доставила в больницу. Их жизни ничто не угрожает, пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы», – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Тамбовской области трое выпускников попали под поезд и погибли на месте. Вечером они шли на выпускной и не услышали, что сзади приближается поезд.

Владивосток, Наталья Рязанова

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