Полиция задержала подростка после нападения на женщину с маленьким сыном под Белгородом

Полиция задержала 16-летнего подростка за нападение на 24-летнюю женщину и ее шестилетнего сына в селе Бессоновка Белгородской области. Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Около 16:00 часов 9 августа женщина вела сына домой из детского сада. Рядом с лесополосой на них напал подросток и потребовал деньги. Женщина велела сыну бежать, но напавший успел перехватить мальчика и трижды ударил его отверткой. Один удар пришелся в сердце, рассказала сестра пострадавшей телеграм-каналу «Белгород №1».

«Сестра боролась из последних сил. Смогла позвонить маме и сказать, что на них напали», – добавила она.

По данным телеграм-канала Mash, напавший орудовал кулаками и отверткой. У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, у ее сына три проникающих ранения, одно – в сердце.

Напавший убежал, но женщина сумела дать полиции его описание.

«Подозреваемый задержан и допрошен, дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу. Возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство и разбойного нападения», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Ранее в Свердловской области двое парней 14 и 15 лет избили продавца магазина молотком. Женщина получила серьезные травмы, добычей подростков стали деньги, сигареты и личные вещи пострадавшей.

Белгород, Наталья Рязанова

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