В Липецке человек погиб при столкновении реанимобиля с иномаркой

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием реанимационного автомобиля и иномарки в Липецке. Водитель легковушки не пропустил скорую с включенными спецсигналами.

Авария случилась на пересечении улиц Советской и Горького и попала на уличные камеры. На кадрах видно, что автомобиль Opel на перекрестке не пропустил реанимобиль, который постарался уйти от столкновения. От резкого поворота скорая упала на бок.

Фельдшер, водитель скорой и жена пациента получили различные травмы, включая черепно-мозговые, рассказали в липецком Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф порталу GOROD48.

Реанимационная бригада везла в больницу мужчину с подозрением на инфаркт. «Пациент скончался и причины его смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы», – пояснили в областном УГИБДД.

Как сообщал «Новый День», в Челябинской области легковушка врезалась в машину скорой помощи, в которой находился пациент.

Липецк, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»