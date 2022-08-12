В Красноярске экстренно сел самолет рейса Москва – Южно-Сахалинск

Самолет «Аэрофлота» прервал полет из Москвы в Южно-Сахалинск и экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Пассажиру на борту стало плохо, и командир решил посадить борт.

Через некоторое время после вылета из Москвы пассажир пожаловался на плохое самочувствие, а вскоре потерял сознание. Экипаж принял меры, чтобы привести его в чувство. Командир запросил экстренную посадку и приземлился в Емельяново.

Рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается, рассказал сотрудник аэропорта Южно-Сахалинска изданию Sakh.online.

Ранее рейс «Аэрофлота» из Москвы в Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку. У самолета Boeing оказалось спущено колесо на основной стойке шасси.

Красноярск, Наталья Рязанова

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