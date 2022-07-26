В Южно-Сахалинске аварийно сел летевший из Москвы самолет «Аэрофлота»

Летевший из Москвы самолет Boeing авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщило региональное управление МЧС. На борту Boeing-777 находились 399 человек – 13 членов экипажа и 386 пассажиров.

Во вторник в 14:45 (06:45 мск) в областной Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о том, что пассажирский Boeing, выполнявший рейс Москва – Южно-Сахалинск, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту пункта назначения из-за спущенного колеса на основной стойке шасси (на стойке четыре колеса, одно из них спущено).

В аэропорт стянули все экстренные службы. Самолет успешно приземлился в 15:05 (07:05 мск).

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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